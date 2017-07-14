Группа «Промсвязьнедвижимость» братьев Ананьевых решила продать бизнес-центр «Арбат, 1». Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка недвижимости.

Брокерами сделки, по данным РБК, выступают консалтинговые компании JLL и CBRE. В пресс-службах обеих компаний отказались от комментариев.

«Промсвязьнедвижимость» стала владельцем бизнес-центра в 2011 году, заплатив за него $230 млн. Текущая стоимость здания оценивается экспертами в $170–200 млн.

Общая площадь «Арбат, 1» составляет 34 тысячи квадратных метров. Здание построили в 2005 году по заказу «Альфа-групп». После ввода в эксплуатацию в бизнес-центре разместилась штаб-квартира нефтяной компании ТНК-BP, которая продала его «Промсвязьнедвижимости». Последняя затем сдала помещение в аренду Россельхозбанку.

Семья Ананьевых в 2016 году вошла в первую пятерку рейтинга богатейших семей России по версии Forbes. Состояние братьев Дмитрия и Алексея журнал оценил в $2,8 млрд.