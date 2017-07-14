Группа «Промсвязьнедвижимость» братьев Ананьевых решила продать бизнес-центр «Арбат, 1». Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка недвижимости.

Брокерами сделки, по данным РБК, выступают консалтинговые компании JLL и CBRE. В пресс-службах обеих компаний отказались от комментариев.

«Промсвязьнедвижимость» стала владельцем бизнес-центра в 2011 году, заплатив за него $230 млн. Текущая стоимость здания оценивается экспертами в $170–200 млн.

Заметка дополняется.