Группа «Промсвязьнедвижимость» братьев Ананьевых решила продать бизнес-центр «Арбат, 1». Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка недвижимости.
Брокерами сделки, по данным РБК, выступают консалтинговые компании JLL и CBRE. В пресс-службах обеих компаний отказались от комментариев.
«Промсвязьнедвижимость» стала владельцем бизнес-центра в 2011 году, заплатив за него $230 млн. Текущая стоимость здания оценивается экспертами в $170–200 млн.
Заметка дополняется.
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