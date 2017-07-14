На жильцов отеля в Египте напали с ножом, два украинских туриста погибли, передает Reuters со ссылкой на источник.

Ранения получили еще четверо. Мотив нападавшего неизвестен.

Российское консульство сообщило, что при нападении ранили гражданку России. Ее жизни ничего не угрожает.

Нападение произошло в Хургаде.

В Министерстве внутренних дел Египта сообщили, что, по предварительным данным, нападавший приплыл к гостинице с соседнего пляжа. Его арестовали сразу после нападения, пишет AP. В ведомстве сообщили о шести пострадавших, не уточнив, есть ли среди них погибшие и какой национальности.

Ранее 14 июля в египетском городе Гиза открыли огонь по полицейской машине. Пять сотрудников полиции скончались. Нападавшим удалось скрыться, ответственность за произошедшее на себя никто не взял.

Заметка дополняется.