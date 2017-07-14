«Яндекс» в рамках сделки по объединению сервисов такси с Uber станет совладельцем Uber Technologies Inc. Эту информацию подтвердил «Ведомостям» представитель «Яндекса» Очир Манджиков.

По его словам, речь идет о «незначительном пакете акций». У российской стороны есть право продать эти акции обратно Uber по согласованной цене и в определенный срок. Других деталей он не раскрыл.

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О том, что «Яндекс.Такси» и Uber объединяются, стало известно 13 июля. В новой компании «Яндекс» получит 59,3%, Uber – 36,6%, сотрудники – 4,1% акций. Российская сторона инвестирует в объединенную структуру $100 млн, Uber – $225 млн, возглавит объединенную компанию генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

По словам Худавердяна, для пользователей обоих сервисов «ничего не изменится». В свою очередь, основатель сервиса онлайн-заказа такси Gett Дейв Вайсер написал в фейсбуке, что «конец ценовой войны между Яндексом и Uber, видимо, приведет к повышению цен».

Согласно данным «Яндекс.Такси», Uber и российский сервис в месяц осуществляют 35 млн поездок на 7,9 млрд рублей. Капитализация новой объединенной компании оценивается более чем в $3,7 млрд.