В Госдуму 14 июля внесен закопроект, направленный на развитие винодельческой отрасли и создание «максимально благоприятных» условий для отечественных производителей винограда. Об этом сообщается на сайте думской фракции «Единой России».

«Проектом закона предлагается разграничить производство алкогольной продукции на основе этилового спирта и производство так называемых “благородных напитков”, производимых из винограда», – отмечается в сообщении.

Как заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, многие фермеры обращали внимание депутатов на то, что «производство вина – это особый технологический процесс и нынешнее правовое регулирование просто не в состоянии этого отразить, из-за чего российской продукции очень сложно конкурировать на рынке». По словам Неверова, которые приводит «Прайм», принятие поправок возымеет «колоссальный» эффект для южных регионов: в том числе, позволит им развивать агротуризм, малый и средний бизнес, а также создавать новые рабочие места.

Авторы поправок – депутаты, представляющие так называемые «винные» регионы России: Иван Демченко и Наталья Боевая (Краснодарский край), Константин Бахарев (Крым) и Заур Аскендеров (Дагестан).

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В начале июля глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что употребление вина вместо крепких спиртных напитков положительно скажется на здоровье россиян и демографической ситуации в стране. Министр указал, что население уже начало разбираться в вине и интересоваться им.