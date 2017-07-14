Президент России Владимир Путин рассказал, что заснул при просмотре фильма режиссера Оливера Стоуна о себе. Об этом сообщает «Дождь».

По словам президента, фильм он начал смотреть в самолете во время командировки за границу. Он добавил, что планирует досмотреть картину Стоуна до конца. «Судя по отзывам, там все объективно», – отметил Путин.

Как рассказал российский лидер, сняться в этом фильме ему предложил пресс-секретарь Дмитрий Песков, который охарактеризовал американского режиссера как «человека очень порядочного». По мнению Пескова, такой фильм «нужен для американской широкой публики».

«Я согласился, но я не рассматривал это как проект. Я хочу, чтобы было понятно, как это происходило. Пресс-секретарь подходил и говорил: мы нашли у вас время, завтра приедут. Я выходил, потом уходил и тут же про них забывал», – подчеркнул Путин.

Документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным», состоящий из четырех частей, вышел 12–15 июня на телеканале Showtime. В России его показали на «Первом канале» 19–23 июня. Картина состоит из нескольких бесед с российским лидером, записанных в течение двух лет.

В частности, Путин рассказывал Стоуну о своей судьбе, объяснил симпатию к Трампу, а также назвал главную проблему оппозиции в России.