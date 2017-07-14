На Украине завели дело о теракте после ранения депутата фракции «Народный фронт» Верховной Рады Евгения Дейдея. Об этом в фейсбуке написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

По ее словам, депутата ранили под Авдеевкой 14 июля около 18:00 по мск во время военных действий. Дейдея госпитализировали, врачи поставили диагноз «осколочное ранение».

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