Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выиграл конкурс на проведение опросов для Госдумы. Об этом пишут «Ведомости».

Как подчеркнуло издание, изначально в контракте была указана цена 29,4 млн рублей, в предложении ВЦИОМа заявлены 27,9 млн рублей.

В конкурсе также приняли участие Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации и «Ромир мониторинг стандарт».

«До конца месяца с ВЦИОМом будет подписан контракт, и мы начнем вместе работать», – сказал вице-спикер Петр Толстой, который курирует в Госдуме направление социологических опросов.

По словам собеседника «Ведомостей» в аппарате Госдумы, один из опросов ВЦИОМ уже провел. Исследование касалось отношения россиян к решению о лишении гражданства осужденных за терроризм.