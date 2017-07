Хакеры получили доступ к почте американского специалиста по российской внутренней политике Роберта Отто. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Он работает в Бюро разведки и исследований Госдепартамента США. У хакеров оказались письма из его личного почтового ящика, зарегистрированного на gmail. Как отметило издание, в большинстве писем речь идет о работе.

Отто отправлял коллегам и друзьям ссылками на материалы русскоязычных издания, таких как «Слон» (сейчас – Republic), «Новая газета», The New Times, «Ведомости», РБК, «Коммерсантъ», «Эхо Москвы», Meduza, The Insider. Кроме того, в письмах есть ссылки на статьи Московского центра Карнеги.

«Если посмотреть на содержание пересылаемых статей, то можно сделать вывод, что Роберта Отто и его партнеров по переписке интересуют самые разные аспекты российской внутренней политики», – подчеркнул «Коммерсантъ».

Среди тем, которые интересуют американского специалиста, издание выделило возможность досрочных выборов президента в России, протесты дальнобойщиков, приватизацию «Башнефти» и возможности Общероссийского народного фронта.

Отто также отправлял ссылки на записи в социальных сетях главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, руководителя МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, экс-министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Стрелкова-Гиркина, а также эксперта из МГИМО Валерия Соловья.

О взломе почты высокопоставленного сотрудника Госдепа ранее написал журнал Foreign Policy. Как сообщалось, в редакцию издания поступило письмо от хакера под псевдонимом Джони Уолкер, который прислал ссылку на архив с перепиской чиновника Госдепа за последние два года.

Foreign Policy не назвал имя чиновника, но уточнил, что он «лучше других знает, что там (в России) происходит».