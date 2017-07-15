Начальника одной из служб центрального аппарата ФСБ Андрея Кутернина и его заместителя Алексея Костенкова отправили в СИЗО по обвинению в вымогательстве взяток. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Дело завели по пунктам «а» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере группой лиц, занимающих госдолжности). Речь идет о вымогательстве взятки за обеспечение безопасности главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ и его клиентов.

С заявлением в управление собственной безопасности ФСБ обратился гендиректор ООО «Частное охранное предприятие “Отряд-1”» Глеб Сницеров. По информации издания, Кутернин и Костенков, курирующие работу ГлавУпДК, в октябре 2016 года получили от Сницерова 200 тысяч рублей. В тот момент «Отряд-1» заключал с ГлавУпДК договор о сотрудничестве. Позже Сницеров передал еще несколько взяток, в том числе за расширение списка охраняемых объектов.

Заметка дополняется.