Российский адвокат Наталья Весельницкая сообщила, что встречалась в 2016 году с Дональдом Трампом-младшим, чтобы передать ему материалы, собранные по делу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам Весельницкой, она лично проводила расследование в отношении Браудера и получила сведения, что фирма Ziff Brothers Investments уклонялась в России от уплаты налогов, а также выделяла средства на предвыборную кампанию экс-кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Адвокат подчеркнула, что Трампа-младшего «не заинтересовала» эта информация.

Весельницкая добавила, что лично знакома с генпрокурором России Юрием Чайкой, которому она также передавала собранные о Браудере данные.

В интервью Business Insider Браудер отметил, что Весельницкая инициировала против него «целый список обвинений: убийство, шпионаж, мошенничество, уклонение от уплаты налогов, банкротство и клевета».

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О встрече Трампа-младшего со «связанным с Кремлем» адвокатом Натальей Весельницкой ранее написала The New York Times. Кроме того, на встрече присутствовали зять президента Джаред Кушнер, экс-глава избирательного штаба Пол Манафорт, позже стало известно, что в переговорах участвовал также бывший советский разведчик Ринат Ахметшин.

Как говорил Трамп-младший, он согласился на встречу с адвокатом, так как она пообещала предоставить ему компромат на Клинтон. Сама Весельницкая пояснила, что ее интересовало «совсем другое» и она собиралась обсудить вопрос усыновления российских детей американцами.