Правительство расширило перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров 15 июля.

В частности, в список попало растение «мимоза хостилис» (Mimosa hostilis или Mimosa tenuiflora), в котором содержится вещество диметилтриптамин. Корни и кора этого вида мимозы, распространенного в Бразилии и Мексике, используются для приготовления психоактивного отвара «юрема».

В перечень также включены еще 11 психоактивных веществ, в том числе «Беноциклидин», «Метоксикетамин», «Фуранилфентанил», «Дезхлорэтизолам», «Диклазепам», «Клоназолам». Как отмечается в постановлении, все попавшие в список вещества включены в национальные перечни наркотических средств в других странах, в том числе в Финляндии, Эстонии, Швеции и Белоруссии.

Общий список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России, состоит из четырех частей. Из растений в перечень включены кока, марихуана и опийный мак.