Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в случае войны имеющаяся у него «хорошая армия, которая может нападать и защищать» поставит «весь мир раком». Об этом он рассказал в интервью с редактором спортивного отдела американского телеканала HBO Дэвидом Скоттом.

https://twitter.com/yashar/status/885889470595297280

По мнению Кадырова, США ведут антироссийскую политику, однако не могут считаться достаточно сильной страной, чтобы рассматривать их как врага России.

«У нас есть сильное государство и ядерная держава. Даже если наше государство будет полностью уничтожено, туда автоматически полетят наши ракеты. Мы весь мир перевернем, раком поставим», – подчеркнул он.

На вопрос журналиста о притеснениях гомосексуалистов в Чечне Кадыров ответил, что «это ерунда», поскольку геев в республике нет. «А если есть, заберите их в Канаду подальше от нас, <…> чтобы очистить кровь чеченского народа», – добавил он.

В начале апреля «Новая газета» рассказала о преследовании геев в Чечне, а также о секретной тюрьме для них на территории республики. После этого пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что публикация издания – «абсолютная ложь», так как, по его мнению, «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике». Сам Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал статьи о преследовании геев в Чечне «провокационными», обвинил публикующие их СМИ в проведении пиар-кампании и посоветовал журналистам «Новой газеты» на коленях извиниться перед чеченским народом.