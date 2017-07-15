Россия ввела ограничения на полеты «Грузинских авиалиний» (Georgian airways), поскольку Грузия не согласовала рейсы «Уральских авиалиний» из Жуковского. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

В ведомстве уточнили, что с мая грузинские авиавласти не разрешают российской авиакомпании выполнять четыре рейса из подмосковного аэропорта в Тбилиси. «Ограничение является ответной зеркальной мерой», – добавили в Минтрансе.

Ранее 15 июля в «Грузинских авиалиниях» заявили, что российские власти упразднили перевозчику четыре рейса в неделю по маршруту Тбилиси-Москва. Кроме того, ранее Россия отказала «Грузинским авиалиниям» в совершении полетов в Казань.

Регулярное авиасообщение между Москвой и Тбилиси возобновилось в сентябре 2014 года. Чартерные перелеты между странами восстановились в 2010 году. Воздушное сообщение между странами было закрыто в 2008 году в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии.