Власти Великобритании заподозрили хакеров, пользующихся поддержкой российского правительства, в атаке на энергосети Ирландии. Об этом 15 июля пишет The Times со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, попытка взлома серверов Совета по вопросам электроснабжения Ирландии (Ireland’s Electricity Supply Board) произошла в июне текущего года. Хакеры рассылали зараженные вирусом электронные письма инженерам организации.

Как пишет газета, нет свидетельств, что действия хакеров нарушили работу энергосетей. Однако специалисты по вопросам кибербезопасности полагают, что злоумышленники могли украсть пароли доступа к критически важным элементам энергосетей.

В начале июля источники Bloomberg и The New York Times рассказали, что власти США заподозрили хакеров из России в атаке на местные энергетические компании, в том числе владеющие АЭС. До этого о кибератаках на энергетический и ядерный сектор США в специальном докладе предупредили Департамент внутренней безопасности и ФБР.