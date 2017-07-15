Популярность Арктики среди туристов растет. Об этом рассказал директор департамента гражданской защиты МЧС России Андрей Лутошкин, передает РИА Новости.

По его словам, за последние пять лет арктическую зону посетили более 15 тысяч туристов, в том числе из Китая, Чехии, Германии, США, ОАЭ, Великобритании, Франции, Швеции, Бразилии и других государств. Лутошкин подчеркнул, что для развития туризма в этом регионе следует повышать уровень безопасности, в том числе силами МЧС.

«В последние годы в регионе набирают популярность различные виды туризма, в том числе экстремальные. Лыжные переходы, парашютные прыжки на Северный полюс, плавание по Северному морскому пути, сплав по рекам и посещение островов, вездеходные переходы в районы Крайнего Севера и полеты на воздушных шарах», – рассказал он.

В мае исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прогнозировала, что через пару лет отдыхающим будут предлагаться доступные по цене пакетные туры по Арктике. Как отмечала Ломидзе, «арктическая тема крайне перспективна»: «Арктика – это тундра, это олени, малые народы, северное сияние, хорошая гостиничная база».

С предложением развивать арктический туризм еще в 2015 году выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она указала на значительный интерес туристов к этому региону, но отмечала, что поездки туда – «дорогое удовольствие».