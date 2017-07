Дочь ректора петербургского Горного университета Владимира Литвиненко Ольга подала заявление о вступлении в движение «Открытая Россия», созданное Михаилом Ходорковским. Об этом она сама рассказала телеканалу «Дождь».

«Меня вдохновила харизма Ходорковского и его уверенность в том, что Россию можно и нужно спасти от диктатуры и пути к железному занавесу, по которому наша страна идет сегодня. Да, я приняла твердое решение опять заняться политикой и вступить в „Открытую Россию“», – заявила Ольга Литвиненко.

По ее словам, недавно у нее состоялись переговоры с Ходорковским. В «Открытой России» она хочет заниматься объединением живущих в Европе россиян, а также другими проектами, помогающими развитию демократии в РФ.

Глава проекта «Открытые выборы» Тимур Валеев подтвердил телеканалу, что заявление Ольги Литвиненко поступило в «Открытую Россию». Он отметил, что его могут рассмотреть на заседании 20 июля или через три недели.

Владимир Литвиненко неоднократно возглавлял избирательный штаб президента России Владимира Путина. По итогам 2014 года Литвиненко стал лидером списка самых богатых руководителей российских вузов. В 2017 году в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes он занял 122-ю строчку с капиталом $850 млн.

Ольга Литвиненко с 2007 года была депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Справедливая Россия». В 2011 году она покинула Россию.

В апреле 2017 года Генпрокуратура РФ признала «Открытую Россию» нежелательной организацией. Вместе с этим движением нежелательными были признаны три связанные с ним НКО: OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия», Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России», США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания).