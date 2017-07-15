Гражданка России, раненная при нападении в египетском отеле, оказала «самое активное сопротивление» нападавшему. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Египте Артем Поляков, передает ТАСС.

«Наша соотечественница оказалась очень мужественной женщиной», – рассказал дипломат, отметив, что, возможно, поведение россиянки спасло ей жизнь: преступник «не ожидал такого отпора и переключился на других туристов».

По словам Полякова, сейчас состояние раненой удовлетворительное, но она находится в постшоковом состоянии. Женщина согласилась переехать в Каир для дальнейшего лечения – у нее много ран на руке и задето лицо. Поляков добавил, что «речь пойдет о пластической хирургии, и лечение может занять длительное время».

Мужчина с ножом напал на иностранных туристов в одной из гостиниц Хургады во второй половине дня 14 июля. В результате были убиты две гражданки Германии, а ранены, кроме россиянки, две гражданки Армении и одна – Чехии.

Нападавший был арестован, его мотивы пока неизвестны. Как утверждают источники Bild, он был связан с «Исламским государством» и через интернет получил от террористов приказ напасть на иностранцев. Официально эту версию египетские власти не подтверждают, ИГИЛ (как и другие организации) ответственность за нападение не взяло. В качестве возможных причин нападения также рассматриваются бытовой конфликт и психическое заболевание.