Печерский районный суд Киева постановил арестовать на два месяца депутата Верховной рады, бывшего губернатора Харьковской области Михаила Добкина. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Суд также установил сумму залога 50 млн гривен (около $1,9 млн), хотя прокуратура просила установить залог на уровне 150 млн гривен. Однако Добкин отказался вносить залог, чтобы избежать ареста.

«Я считаю, это реальный арест, потому что сумма залога она такова, что не оставляет альтернативы. Это не альтернатива, а ее видимость. <…> Я залог вносить не буду, у меня денег нет», – объяснил депутат.

Добкин добавил, что «расстроен и обескуражен» решением суда, передает «Интерфакс».

Украинские власти подозревают Добкина в мошенничестве и превышении служебных полномочий с целью завладения 78 гектарами земли в Харькове стоимостью около $8,5 млн. 13 июля Верховная рада согласилась лишить Добкина депутатской неприкосновенности и одобрила его задержание и арест.