Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил в интервью «Эху Москвы», что слова Кадырова выражают «позицию чеченского народа». Он также добавил, что мнение главы республики «разделяет подавляющее большинство россиян», но заявление было сделано от своего имени.

«Насколько оно совпадает с мнением руководства страны, руководство должно само прокомментировать. Но это также позиция чеченского народа, который очень хорошо знает цену американского вмешательства в исламский мир и дела суверенных государств», – считает Умаров.

Он также сообщил, что Кадыров не готовит такие заявления заранее, и его слова были «совершенно искренним экспромтом».

Ранее телеканал HBO опубликовал интервью с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в котором он обещал в случае войны поставить «весь мир раком». Кадыров также назвал США недостаточно сильной страной для противостояния с Россией и отрицал наличие геев в Чеченской республике.

В апреле на встрече с президентом России Владимиром Путиным Кадыров назвал публикации о преследовании геев в Чечне «пиар-кампанией» и посоветовал журналистам «Новой газеты» на коленях извиниться перед чеченским народом.