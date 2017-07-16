Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина впервые в истории победили в финале «Уимблдона» в парном разряде, сообщает «Интерфакс».
https://twitter.com/Wimbledon/status/886336845105303553
Россиянки выиграли у Хао-Чин Чань (Тайвань) и Монику Никулеску (Румыния) со счетом 6:0, 6:0. Матч продолжался 54 минуты.
Это третья победа для россиянок в парном разряде на турнирах «Большого шлема» из четырех возможных: они побеждали на «Ролан Гаррос»-2013 и US Open-2014. Чтобы выиграть карьерный «Шлем» (одержать победу на всех турнирах серии), им необходимо победить на Australian Open.
В 2016 году Веснина и Макарова выиграли золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в парном разряде.
в 2015 году Макарова и Веснина попали вфинал «Уимбилдона», но проиграли Мартине Хингис (Швейцария) и Сане Мирзе (Индия).
В 2004 году Мария Шарапова стала первой в истории россиянкой, победившей на «Уимблдоне» в одиночном разряде. Она обыграла в финале Серену Уильямс со счётом 6–1, 6–4.
Заметка дополняется.
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