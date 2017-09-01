«Одиночество – негативное психическое состояние, когда человек страдает либо от дефицита социальных отношений, либо от их неудовлетворительного качества. Таким образом, одиночество – гнетущее ощущение того, что у тебя нет никого, с кем можно поговорить или кто смог бы, как тебе кажется, понять твои мысли, намерения, чувства и надежды», – на такой минорной ноте начитается книга «Ноль друзей. Как помочь ребенку справиться с одиночеством» (вышла в издательстве «Альпина Паблишер»), написанная финским психологом Нийной Юнттилой. Авторский текст перемежается в ней цитатами участников опроса, весной 2014 года проведенного Юнттилой вместе с крупнейшей ежедневной финской газетой Helsingin Sanomat. В его рамках нескольким тысячам респондентов предложили описать личный опыт, связанный с одиночеством, и многие из этих людей охотно и откровенно рассказали о своих школьных переживаниях.

Педагоги в массе своей стремятся дать ученикам знания, но уделяют мало внимания психологическому состоянию детей и их социализации. Автор считает это крупным упущением современного образования и объясняет почему.