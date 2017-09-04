На прошлой неделе стало известно, что оперативным сопровождением дела режиссера Кирилла Серебренникова занялась служба по защите конституционного строя ФСБ. Многие удивились: как защита конституции связана с хищением средств на театральных проектах. Но если разобраться, то вмешательство этой службы многое проясняет.

Изобретение Андропова

Начнем с экскурса в историю. 25 июля 1967 года, председатель КГБ Юрий Андропов подписал секретный приказ № 0097 «О внесении изменений в структуру Комитета госбезопасности при Совете Министров СССР и его органах на местах». Именно тогда было создано Пятое управление КГБ СССР, для противодействия идеологическим диверсиям. Учитывая, что это были первые годы правления Брежнева и разгар противостояния с США, управление быстро стало своеобразной тайной канцелярией по борьбе с диссидентами.

Первый отдел созданного управления отвечал за работу по каналам культурного обмена, по творческим союзам и культурным учреждениям. «Первые отделы» после этого стали появляться в научных институтах, университетах, крупных культурных учреждениях – прикомандированные сотрудники госбезопасности курировали подшефные учреждения.

В 1989 году подразделение переименовали в управление по защите советского конституционного строя, но новое дыхание оно получило только с приходом Владимира Путина на пост президента. С начала нулевых годов оно снова курировало общественные организации, неформальные молодежные объединения и экстремистов, в том числе их контакты с иностранцами и финансовые потоки.