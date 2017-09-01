В Южной Корее на днях суд вынес приговор Ли Чже Ёну – вице-президенту и внуку основателя корпорации Samsung. Это большое событие для страны, но для того, чтобы полностью осознать масштаб дела, нужен небольшой экскурс в историю крупнейшей корейской корпорации.

Странообразующее предприятие

История Samsung началась в колониальной Корее в 1938 году, когда 28-летний корейский предприниматель Ли Пён Чхоль решил создать свою фирму. Назвал он ее «три звезды» – по-японски звучало как «мицубоси», что было созвучно известной всей Японской империи корпорации Mitsubishi.

Прошло семь лет, Корея стала независимой, и иероглифы в названии фирмы стали читаться по-корейски: «Самсон», или латиницей – Samsung.

Ли без преувеличения оказался гениальным бизнесменом. Используя как свои связи с правительством, так и текущие в страну иностранные инвестиции, Samsung росла под его руководством, превращаясь в гигантскую корпорацию, и теперь охватывает почти все мыслимые отрасли: от кораблестроения, химического производства и бытовой электроники до страхования, банков, гостиниц и парков развлечений. В настоящее время Samsung – это четверть экспорта страны. Выручка компании – $300 млрд. Напрямую сравнивать эту цифру с ВВП было бы неверно, но просто для масштаба: ВВП Кореи равен $1,5 трлн. Главой компании является престарелый сын Ли Пён Чхоля Ли Кон Хи, а фактическое руководство до последнего времени осуществлял как раз сын Ли Кон Хи – Ли Чже Ён.

В настоящее время Чже Ён сидит в тюрьме, и, как можно понять из вышесказанного, посадка такого человека – это где-то посередине между посадкой президента и посадкой премьер-министра.