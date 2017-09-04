Последние недели зарубежные и российские экономисты обсуждают новую работу Тома Пикетти и его соавторов о неравенстве в России. Авторы исследования подсчитали: по уровню неравенства Россия опережает европейские страны и даже Китай. Согласно их оценкам, почти половина всех доходов сконцентрирована в руках 10% самых состоятельных россиян. Авторитетные комментаторы обсуждают методику расчета, источники информации, погрешности, но принимают как нечто само собой разумеющееся ключевую посылку о том, что высокое неравенство – всегда зло по определению. Интуитивно это может показаться вполне правдоподобным: часто можно услышать, что высокое неравенство вредит экономическому росту, тормозит лифты социальной мобильности, угрожает социальной стабильности. (Правда, ни одно из этих утверждений не является эмпирически доказанным; так что на деле это не более чем символ веры части современных интеллектуалов.)

Такое восприятие неравенства уже прочно вошло в обиход. Но, на мой взгляд, это результат подмены понятий, нарушения причинно-следственных связей. Само по себе высокое неравенство не является проблемой в нормативном смысле. Другими словами, это не то, с чем везде и всегда нужно «бороться». Это всего лишь «окно», через которое можно увидеть те или иные реальные вызовы, с которыми сталкивается общество. Но из того, что кто-то в своих замерах получил высокие показатели неравенства, не следует напрямую никаких нормативных выводов. В этом отличие моей точки зрения от доминирующей позиции, когда количественно высокое неравенство преподносится как достаточный повод для немедленного вмешательства государства с целью сокращения его масштабов.