В известном американском сериале «Доктор Хаус» команда врачей регулярно и без разрешения вламывалась к пациентам в дом. Естественно, не для грабежа, а с чисто диагностическими целями: помимо опасных токсинов, в жилище больного могли найти что-то, о чем он сам не хотел или не мог рассказать.

В реальности врачи также иногда стараются узнать пациентов поближе. Cоциальные сети становятся источником информации о состоянии человека, его образа жизни, а также в некоторых случаях о его рационе, пишет Nautilus.