В США растет экономическое неравенство. В начале 1970-х годов на долю 1% самых обеспеченных американцев приходилось 8% национального дохода, в 2015 году – около 22%. Это почти втрое больше, чем во Франции, примерно вдвое больше, чем в Китае. Доходы этих американцев растут в несколько раз быстрее, чем у остальной части населения.

Нельзя сказать, что остальное население беднеет. Средние зарплаты в стране тоже растут. Согласно отчету Федерального бюро статистики за август, за год они выросли примерно на 2,5%. Однако проблема, на которую указывают политики и экономисты: весь этот рост обходит стороной миллионы американцев. Минимальные зарплаты, установленные на федеральном уровне, не повышались почти 10 лет (сейчас их уровень – $7,25 в час), при этом стоимость жизни в стране росла. Их повышают некоторые штаты, тем не менее, более 2,5 млн человек в США получают за свою работу минимум.

Доля работников с самым низким доходом относительно невелика – 2% от общего числа наемного персонала. Но количество тех, кто получает не намного больше минимума, также исчисляется миллионами человек.

Повышение минимальных зарплат – один из способов снизить разрыв в доходах. Среди сторонников этой идеи были экс-президент Барак Обама и потенциальный кандидат в президенты от демократов Берни Сандерс. Некоторую поддержку она нашла среди бизнеса. Инвестор-миллиардер Ник Ханауэр предложил увеличить минимальные зарплаты вдвое (до $15 в час), заявив, что более обеспеченные американцы должны поделиться доходами, пока неравенство не вылилось в масштабные конфликты.

В 2014 году власти Сиэтла поддержали предложение. Однако о том, к чему это привело, экономисты спорят до сих пор.

В чем спор?

Принято считать, что минимальные зарплаты ограничивают рынок труда, а их повышение приводит к росту безработицы (если работодатель сочтет расходы на персонал чрезмерными, он может снизить их за счет увольнений). Пострадавшими, как доказывают противники этого, могут оказаться люди с низкой квалификацией и невысоким доходом – именно те, чье положение предполагалось улучшить.