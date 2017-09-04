Вчера, 3 сентября, КНДР провела очередное, шестое по счету в истории страны ядерное испытание. Официально это «водородная бомба для баллистической ракеты». Так ли это, или же на самом деле Пхеньян испытывал обычную атомную бомбу – скоро установят специалисты, хотя второе пока второе выглядит более вероятным, судя по масштабам взрыва.

Скоро мы увидим обычное: хор заявлений из Вашингтона, Токио, Москвы, Сеула, Пекина и других столиц про то, что «Северная Корея нарушила международное право и резолюции Совета Безопасности». Потом СБ соберется на очередное заседание, будет принят еще один пакет санкций – и жизнь пойдет своим чередом до следующего испытания.

Проблема в том, что как бы ни хотелось большим державам заставить Северную Корею покончить с ракетно-ядерными экспериментами, из этих планов вот уже больше 10 лет ничего не выходит – и, по всей видимости, не выйдет. Потому что из всех возможных вариантов действия, которые имеются на данный момент, ни один, увы, не работает.

Вариант 1. Признание КНДР ядерной державой

Первое из того, что можно сделать – признать КНДР ядерной державой в обмен на гарантии нераспространения. Но тут же возникают две проблемы. Во-первых, нет никаких оснований считать, что Северная Корея обещание сдержит – мы говорим о единственном государстве, вышедшем из ДНЯО и о стране, стабильно нарушающем договоренности со всеми возможными партнерами.

Во-вторых, конечно, это будет означать, что отныне любая страна может обзавестись атомным оружием – и на это будут смотреть сквозь пальцы. Для «ядерного клуба» это совершенно недопустимо.