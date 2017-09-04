Ксения Собчак напрасно обижается на «Ведомости», намекнувшие, что ее возможное выдвижение на президентских выборах согласовывается или уже согласовано в Кремле. Аргументация «я самостоятельный политик, и если соберусь выдвигаться, то безо всяких согласований» в этом случае конкурирует с многолетним опытом избирательных кампаний, когда каждый кандидат на федеральных выборах так или иначе находился в зависимости от администрации президента и мог действовать только в рамках, заданных Кремлем; слово Собчак здесь звучит заведомо менее убедительно, чем опыт других «спарринг-партнеров» (источник «Ведомостей» использует этот термин не стесняясь), которые тоже всегда делали вид, что противостоят Кремлю сами, но никаких оснований верить им не было, к тому же важнейшим участником выборов 2018 года в любом случае будет Алексей Навальный, который, если его не допустят, подробно и убедительно расскажет именно той аудитории, на которую ориентируется Собчак, что на самом деле бывает, если самостоятельный политик захочет участвовать в президентских выборах. Вступившаяся за Ксению Собчак Юлия Латынина, по версии которой Кремль нарочно пытается дискредитировать Собчак слухами о своем с ней сотрудничестве, только усугубляет абсурдность ситуации – Собчак не Навальный, и если уж Кремль не хочет ее участия в выборах, громоздить для этого сложные схемы просто не нужно – не пустят и все, никто ведь не ждет толп сторонников Собчак на площадях и улицах после отказа в регистрации.