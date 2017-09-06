Современные технологии лечения рака сильно зависят от типа и стадии развития болезни, а также оставляют опухоли пространство для маневра: если хотя бы одна поврежденная клетка не уничтожена, остается вероятность рецидива. К тому же под воздействие химиотерапии и радиации всегда попадают и здоровые клетки, все это вызывает многочисленные побочные эффекты от бесплодия до серьезнейшего ослабления иммунитета и даже смерти.

Всемирный фонд исследований рака подсчитал, что в 2012 году онкологией заболели 14,1 млн человек, еще 8,2 млн от нее погибли. Там прогнозируют, что к 2035 году количество заболевших увеличится до 24 млн человек. Статистика заставляет ученых продолжать поиски других способов вылечить рак. И вот недавно группа специалистов из Университета в Глазго успешно протестировала новый метод борьбы с болезнью, который получил название Caspase Independent Cell Death (CICD, апоптоз, независимый от каспаз). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cell Biology. Этот метод не только не токсичен, но и поддерживает иммунитет.