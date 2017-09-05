На протяжении ХХ века ученые изобретали разные тесты на уровень интеллекта, но обнаружилось, что ни один из них не может достоверно предсказать успех человека в карьере и в жизни. Одной только мощи абстрактного интеллекта для благополучия оказалось недостаточно, и тогда исследователи вспомнили, что человек – существо социальное. В 1980-х психологи начали оживленно обсуждать концепцию эмоционального интеллекта, связанного с распознаванием своих и чужих переживаний и управлением ими. В 1995 году вышла книга Дэниела Гоулмана, посвященная эмоциональному интеллекту, это качество стало считаться залогом жизненного успеха. Но с концепцией эмоционального интеллекта не все так просто, утверждает профессор психологии Северо-Восточного университета (США) Лиза Фельдман Барретт в журнале Nautilus, – даже если вам действительно кажется, что вы хорошо распознаете свои и чужие эмоции, вас ждут сюрпризы.
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