Ситуация в Мьянме, где обострился конфликт между властями и местной мусульманской общиной (этнической группой рохинджа), привлекла внимание России. В Москве и Грозном прошли митинги в поддержку единоверцев (хотя московский митинг и не был санкционирован, полиция ему не мешала). Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если Россия поддержит тех, кто виновен в убийствах мусульман в Мьянме, он выступит против. Он добавил, что готов был бы уничтожить виновных «ядерным ударом», но признал, что вопрос о военном вмешательстве – не в его компетенции.

Критики обвинили Кадырова в лицемерии. Ему напомнили, что всего несколько месяцев назад Россия вместе с Китаем заблокировала резолюцию Совета безопасности ООН о защите мусульман Мьянмы. А после обострения обстановки российский МИД поддержал действия местного правительства, хотя позднее и выразил обеспокоенность тем, что конфликт продолжается.

У конфликта в Мьянме долгая история. Он имеет как религиозную (большинство населения страны – буддисты), так и этническую составляющую. Правительство и коренные жители с большим недоверием относятся к рохинджа, им не дают гражданство, а в регионе Ракхайн, где проживают рохинджа, происходят постоянные вспышки насилия. В 2012 году более 100 тысяч жителей региона остались без крова после набега буддийского населения. Поводом для него послужило изнасилование и убийство буддийской девушки. Последний конфликт начал разгораться в конце августа: вооруженная группировка рохинджа «Армия спасения» организовала серию нападений на пограничные пункты и полицейские участки. Власти ответили на это масштабной военной акцией, только по официальным данным, за неделю погибли около 400 человек (по официальной версии, большинство – экстремисты), по неофициальным – несколько тысяч.

Мьянма – лишь один из примеров притеснения мусульман. Среди других – Китай и Индия, страны, которые входят в число стратегических партнеров России.