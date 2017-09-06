«Перезагрузка» в исполнении Трампа, на которую рассчитывал Кремль, с треском провалилась. Американский Конгресс резко ужесточил санкции против Москвы. В результате дипотношения между странами, которые и раньше с натяжкой можно было назвать рабочими, окончательно свелись к череде взаимных обвинений, разоблачений и скандалов. Но стоит ли расстраиваться?

Новый российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, который в конце 2016 году перешел в МИД из Минобороны, поделился оптимизмом со зрителями центрального телевидения. «У меня было ощущение первоначально, что совсем все плохо с Соединенными Штатами Америки, – отметил дипломат в интервью каналу “Россия”, – Вы знаете, какое же было мое удивление, что я вдруг обнаружил, что у нас связи по линии некоторых ведомств процветают». В качестве примера Антонов привел три сферы, где «взаимодействие работает» – культуру, космос и, почему-то, рыболовство.

Дипломат добавил, что получил эту информацию от профильных российских министерств, с которыми активно консультировался перед поездкой в США. Мы решили проверить, так ли уж все хорошо в избранных областях российского-американского сотрудничества, воодушевивших нового посла.