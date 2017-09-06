Говоря об исламском терроризме, российские официальные лица справедливо указывают на то, что его развитие во многом было определено многолетней и безнаказанной пропагандой, которой занимались некоторые мусульманские богословы и проповедники. На противостоянии такой пропаганде во многом и построено Российское антиэкстремистское законодательство.

Однако, если перейти от мусульман к другим радикальным идеологиям, существующим в России, имеющим здесь ощутимую поддержку и выливающимся в акты индивидуального или коллективного террора, запугивания и вандализма, – то налицо значительное отставание государственной машины от вызовов времени. Если «салафитские» проповедники и даже отказавшаяся от вооруженного джихада партия «Хизб ут-Тахрир» были запрещены в России, а их агитация карается серьезными тюремными сроками, то активисты РНЕ, скинхеды или организаторы «околофутбольных» торсид до недавнего времени попадали в суд, только когда за ними уже тянулся длинный шлейф преступлений. Власти почему-то не спешили бороться с праворадикальной идеологией, которая была питательной средой этих организаций.

Теперь схожая ситуация возникла с экстремистами и террористами, оправдывающими свою деятельность «защитой православия».

Четвертого сентября в шесть часов утра тридцатидевятилетний казак и монархист Денис Мурашов попытался поджечь кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге, направив на него свой автомобиль, груженный бочками бензина и газовыми баллонами. Как заявил источник издания Znak.ru, Мурашов хотел помешать показу в кинотеатре фильма Алексея Учителя «Матильда», который должен выйти в прокат 25 октября. Никто от действий поджигателя не пострадал, сам он был задержан и в тот же день объявлен психически больным. Местная епархия отказалась признавать какую-либо связь его поступка с православием, а все заметные организации и люди, раздувавшие истерию вокруг «Матильды», открестились от «ненормального».