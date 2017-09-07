Диагноз «рак» до сих пор вызывает у любого россиянина священный ужас. Онколог многопрофильной клиники «Медицина» Алексей Моисеев рассказал, откуда этот страх идет и почему он неоправданный, а также о том, какие на самом деле заболевания кроются за этим словом, где и как от них лечиться.

О страхе рака как артефакте советской медицины

В ряду тяжелых смертельных заболеваний – таких как атрофический склероз, инсульт, инфаркт – рак не является каким-то более тяжелым или более сложным с точки зрения организации медицинской помощи. В год в России разными опухолями заболевает чуть больше полумиллиона людей, а умирают от них около двухсот тысяч. Соответственно, триста тысяч излечиваются. Таким образом, рак вовсе не обязательно смертельное заболевание. Конечно, многое зависит от того, какая опухоль. Так при раке поджелудочной железы умирает девяносто пять процентов заболевших, а при раке молочной железы процентов восемьдесят излечиваются. Так что воспринимать рак как приговор совершенно неправильно.

Такое отношение в раку – во многом артефакт советской медицины, когда на само слово «рак» было наложено табу. Если человек заболевал, он погружался в некий информационный вакуум, ни родственники, ни врачи не сообщали ему о том, что у него рак. Говорили что-нибудь вроде: «В желудке такая язвочка возникла» или «В легком у вас такой шарик нехороший. Мы сейчас небольшой разрезик сделаем и этот шарик удалим». А на самом деле человеку делают огромную калечащую операцию, по итогам которой он едва может нормально есть, худеет и умирает. И родственники, понимающие, что с человеком произошло, но не имеющие сил ему об этом сказать, несут это табу дальше из поколения в поколение.

Я десять лет проработал в онкологическом научном центре и наблюдал остатки этой системы. Там, конечно, больному говорили, что у него рак – глупо было бы объяснять кому-то, кто лечится в онкоцентре, что вот у всех вокруг рак, а у вас язва желудка. Но и там все еще бывали пациенты, чьи родственники настаивали, что человека нужно продолжать держать в неведении. И уж тем более не было практики проведения полноценных обсуждений с больным его диагноза и вариантов лечения. К счастью, сегодня постепенно этот лед начинает подтапливаться и по краешкам обламываться. И теперь во многих клиниках, как и за рубежом, больному говорят: «Да, у тебя рак, этот рак можно лечить, существуют варианты такие и такие, стоят они столько-то – какое ты принимаешь решение?»

О том, что такое рак, и почему это сложно объяснить

Один из основоположников современной онкологии Рудольф Вирхов сказал, что самое сложное – это правильно определить, что такое рак. Слово «рак» – это исторический артефакт. Считается, что его придумал Гиппократ. В его время диагностировался только рак молочной железы. И ученый сравнил опухоль с крабом, который клешнями – вздувшимися венами – охватывал грудь женщины. По-гречески краб – «канкер», по латыни «канцер». Этот образ перешел в современный медицинский лексикон и был переведен на все языки. Так, по-немецки рак – «крэбс», по-английски – «канцер», что переводится как рак.

На самом деле за этим словом кроется целая группа весьма разнородных по своему происхождению болезней, которые основаны на генетических поломках в клетках и их неконтролируемом развитии. Но при некоторых доброкачественных опухолях бывают точно такие же мутации и поломки. А какой-нибудь муковисцидоз – довольно частая наследственная болезнь дыхательных путей – тоже основана на подобной мутации. Так что удивительным образом, точной грани между раком и не-раком не существует.

О том, как устроена специализация у онкологов, что такое стадии и степени рака

В России онкологи делятся на строго онкологов и гематологов. На западе это одна специальность. Гематолог занимается опухолями крови – лейкозами, лимфомами. Онкологи занимаются так называемыми «солидными» (твердыми) опухолями. Есть детские онкологии и гематологии. Детская онкология стоит особняком – там бывают немного другие опухоли, протекают они немного иначе и лечатся по-другому. Среди взрослых онкологов бывают онкологи-хирурги, лучевые терапевты и химиотерапевты. Я, собственно, химиотерапевт. Хирурги, естественно, тоже имеют специализацию – те, кто занимаются опухолями нервной системы – то есть нейрохирурги, те, кто занимаются опухолями молочных желез, опухолями головы и шеи, опухолями грудной клетки, урологи, гинекологи и другие. Я не знаю такого хирурга, который оперировал бы все. Среди лучевых терапевтов таких специализаций, как правило, нет. У химиотерапевтов, формально, тоже специализации нет, хотя бывают предпочтения. Я, например, меньше занимаюсь опухолями головного мозга, а больше опухолями молочной железы, легкого, яичников, желудочно-кишечного тракта.

В простонародье принято путать степени и стадии рака. Степень злокачественности или степень дифференцировки характеризует внутреннюю особенность опухолевых клеток – насколько они отличны от здоровых. Степеней как правило, три. Чем ниже дифференцировка, тем опухоль более злокачественна. А стадия говорит о распространенности опухоли – каких размеров она достигла, есть ли метастазы в лимфатические узлы, есть ли отдаленные метастазы. Стадии измеряются от первой до четвертой, при этом четвертая – это отдаленные метастазы. Стадии больше характеризуют сложность конкретного случая.

О народных средствах и агрессивном невежестве

Интереса ради, я составляю топ-лист народных методов лечения рака, с которыми мне приходилось сталкиваться. Возглавляет его, конечно, болиголов. Настойки болиголова – ядовиты. От них можно, если не умереть, то ухудшить работу печени и почек. Потом есть водка с маслом – тоже очень популярный метод, от которого тоже травятся, хотя и меньше, чем от болиголова. Есть более мягкие варианты – это китайский гриб шиитаке, особенно популярный лет десять-двенадцать назад. Есть чага, которая, кстати, практически безвредна. Чистотел – тоже довольно популярная штука. Еще одно вредное средство – фракция Дорогова, вакцина для крупного рогатого скота. Так что наш народ чем только не лечится. Есть еще бабки, которые заговором лечат, амулеты прикладывают, и приложиться к мощам – тоже популярно. Тут рука об руку идут нехватка времени врача и неадекватно выстроенная медицинская служба, которые формируют информационный вакуум. И эту пустоту широким потоком заполняет всякая ересь.

Объяснения из некоторых пациентов приходится клещами выуживать. Допустим, у пациента посажена печень, хотя, казалось бы, не пил особенно и метастазов нет. А выясняется, что он болиголов пил. А некоторые, напротив, агрессивно требуют комментария: «Доктор, ваша терапия-то не работает, поэтому я пью болиголов. У меня был сосед, а у соседа друг, а у друга была теща и теща пила болиголов и стала здоровая. Скажите, я правильно пью?». «Нет, – отвечаю, – неправильно». «А вы гарантируете, что от химиотерапии станет лучше?» Я говорю: «Ну, гарантировать, конечно, не могу». «А вот теще друга приятеля стало лучше – значит я буду пить болиголов». С таким агрессивным невежеством бывает сложно спорить. Хорошо, в конце концов, зачем тогда пришли к химиотерапевту? У нас принудительного лечения онкологии нет.

О том, где лечиться и как выбрать врача

Кроме лечения и науки, онкология – это еще и большой бизнес, в котором сложно сориентироваться. В России можно наладить нормальное лечение за вменяемые деньги для девяноста пяти – девяносто семи процентов онкологических больных. Крайне редки ситуации, когда нам недоступны сверхсовременные прорывные технологии, ради которых стоит ехать на Запад. Это отдельные детские опухоли, гемобластозы, какие-то нейрохирургические проблемы. Все остальное с тем же успехом можно лечить в России. И благодаря девальвации рубля к доллару, аналогичное лечение в нашей стране будет стоить в два-три раза дешевле, чем в Швейцарии или Израиле. Но вопрос соотношения цены и качества в нашей стране менее стандартизован, чем за рубежом. Там человек все-таки лучше понимает, за что он платит деньги. У нас есть шикарные хирурги, которые делают сложнейшие операции за небольшие деньги, а можно попасть на людей, которые возьмут денег, а сделают плоховато. Так что нужно ориентироваться на врача. Посмотреть, что о нем пишут в интернете, прийти и поговорить. Если доктор обижается, что человек хочет получить второе мнение – это повод насторожиться. В современной медицине, в онкологии в частности, второе и даже третье мнение – это нормально. Кроме того важно проверить отзывы о клинике, посмотреть ее возможности, узнать, есть ли у нее российские и международные сертификаты качества – по российскому законодательству ответственность за больного несет не врач, а медицинское учреждение.

О новых методах лечения в онкологии

Онкологическая наука находится на переднем крае медицинских исследований. Появляются новые препараты и новые подходы к лечению. Один из прорывов последних лет – это иммунотерапия. Десятилетия она оставалась на периферии современной онкологии. Многие слышали про интерферон и интерлекин – эти препараты обладали довольно низкой эффективностью и при этом были высокотоксичны и недешевы. Но за последние лет пять появился новый класс иммунных препаратов, которые позволяют в случае некоторых опухолей добиться результатов, которые раньше были даже непредставимы. Речь идет о меланоме, опухоли почки, некоторых случаях рака легкого, мочевого пузыря. Тут нет повода для шапкозакидательства, реальная эффективность этих препаратов зачастую преувеличивается интернетом – но при правильно подобранных пациентах и соблюдении ряда критериев можно добиться великолепных результатов.

Еще одно перспективное направление – так называемое таргетная или молекулярнонацеленая терапия, основанная на генетическом анализе опухоли. Это ветвь химиотерапии. Но если обычная химиотерапия неспецифически воздействует на широкий класс быстроделящихся клеток, в том числе опухолевых, то молекулярнонацеленные препараты стремятся вычленить определенный дефект, уязвимое звено в опухолевой клетке и на это звено воздействовать прицельно – с гораздо меньшей токсичностью для нормальных окружающих клеток. Хорошо поддаются этому лечению определенные группы опухолей молочной железы, некоторые случаи меланомы, опухоли легкого.

О том, как сказать человеку, что у него рак

Сказать человеку о диагнозе «рак» – непросто. Это важный момент, к которому человека нужно подвести постепенно. Как правило я знаю диагноз с первой секунды беседы с пациентом. Но моя задача, не спеша, без лишней психологической травмы донести до него всю информацию.

К примеру, пациент проходит на первичный прием, сделав рентген грудной клетки, на котором нашли какое-то затемнение. Я понимаю, что это рак, но говорю лишь, что да, ситуация не очень понятная и что будем с проблемой разбираться. Я назначаю ему дополнительное исследование – компьютерную томографию. Мне это дает дополнительную информацию о том, поражены или нет лимфатические узлы, есть ли метастазы, а пациенту это дает время на осознание. Затем я говорю пациенту, что у него в легком обнаружена-таки опухоль, мы пока не знаем, рак это или нет, и для подтверждения проведем диагностику. Я назначаю пациенту бронхоскопию, когда нужно в бронх забраться шлангом и отщипнуть кусочек опухоли. Пациент с одной стороны получает тяжелые известия, но в этот момент он занят другим – он готовится к сложной, неприятной процедуре. По результатам бронхоскопии я говорю, что ситуация выглядит неприятной, но до конца мы все еще не знаем и ждем гистологического диагноза. Ждать приходится два-три дня, иногда неделю. В это время пациент уже постепенно дозревает до мысли, что, видимо это все-таки рак. И когда он приходит на прием услышать тяжелый диагноз, у нас уже есть готовая программа его лечения. Озвучивание проблемы всегда должно идти в пакете с решением. Большой ошибкой было бы, сказать человеку «у вас рак, идите погуляйте, через две недели у нас будет решение гистологического диагноза и мы подумаем, как вас лечить».

Взрослый человек, который прожил долгую жизнь, имеет право знать, что с ним происходит. Он все равно узнает – и хуже, если не от лечащего врача, а влезет в интернет, где ему наговорят все, что угодно. Доверие между врачом и пациентом начинается, когда доктор, увидев онкологического больного, не хватает обухом по голове словами, что у вас рак и вы сейчас умрете – а улыбается ему, спокойно разговаривает и предлагает пошаговое решение. Больного нужно подводить к тому уровню информации, который он готов воспринять. И задача доктора – понять, где этот уровень находится. Если человек уже готов принять весь диагноз, конечно, незачем тянуть. Но в любом случае, я убежден что реабилитация больного начинается с первого слова врача.

В клинике «Медицина» тактику лечения определяет консилиум в составе онколога, химиотерапевта, радиотерапевта. Затем лечение обсуждается с пациентом – человеку подробно объясняют, что и как будет проходить. Если в конкретном случае возможны варианты – например, может быть применена лучевая терапия или хирургическое вмешательство – пациент сам принимает участие в выборе тактики лечения. В клинике также существует служба психологической помощи пациентам и их родственникам.

@widget type=advertiser id=93 message=#Клиника «Медицина» сертифицирована по международным стандартам JCI. Это многопрофильный медицинский центр – диагностика, лечение и реабилитация проходят в одном месте. В клинике проводится также пластика груди после оперативного лечения рака молочной железы и стоматологическое лечение с учетом основного онкологического заболевания.# post=#86202#

Текст: Ася Чачко. Фото: Арсений Несходимов для Republic