Вчерашнее заседание суда по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева позволило по-новому взглянуть на то, что же случилось 14 ноября прошлого года в офисе «Роснефти», где Улюкаев был задержан с $2 млн в сумке, находившейся в багажнике его автомобиля, и следами специального состава на руках.

Улюкаева обвиняют в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина, которую он якобы вымогал в качестве благодарности за содействие в приватизации «Башнефти». Рассматривать дело по существу Замоскворецкий районный суд Москвы начал в августе, всего прошло три заседания, но на вчерашнем прокурор зачитал три аудиозаписи разговоров Сечина и Улюкаева, предшествующих предполагаемой даче взятки. На записях Сечин несколько раз извиняется перед Улюкаевым за «затяжки», за то, что «затянули поручения», поясняя это тем, что «были в командировках», «пока туда-сюда, собрали объем» и, наконец, завершает: «Ну можешь считать, что задание выполнено», передавая Улюкаеву то ли корзину, то ли сумку. Виктория Бурковская, адвокат бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, говорит: министр был уверен, что Сечин передал ему корзины с фруктами и вином, а в сумке должны были быть некие «колбаски» (в буквальном смысле слова). Специальный же состав оказался на руках Улюкаеа потому, что им была обработана ручка сумки.

На данный момент есть три главных вопроса к делу Улюкаева – без ответов на них обвинение бывшего министра выглядит очень неубедительно.