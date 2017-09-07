Летом 2016 года председатель телекоммуникационного регулятора Индии Рам Севак Шарма сказал, что Центробанк России заинтересовался проектом Aadhaar – это индийская биометрическая база данных, которая насчитывает более 1 млрд человек.

«Русские не могли понять, как 1 млрд человек смогли получить цифровой идентификатор личности. Я сказал им, что если в России живут 140 млн человек, то им понадобится 140 дней. Мы идентифицировали по 1 млн человек в день», – утверждал Шарма. Судя по всему, Шарма не покривил душой, когда говорил об интересе России. В январе этого года газета РБК сообщила, что ЦБ, Минкомсвязь, Росфинмониторинг приступили к созданию проекта единой базы биометрических данных. А на днях появилась информация о том, что ЦБ готовит законопроект, который обяжет банки собирать биометрические данные россиян. Формально это нужно, чтобы облегчить взаимодействие с удаленными клиентами. Но в Индии Aadhaar начала применяться гораздо шире, чем планировалось сначала.

Aadhaar должна была решить проблему с субсидиями бедным слоям населения, пресечь мошенничество и коррупцию, так как у многих жителей страны не было какого-либо удостоверения личности. Однако со временем проект стал использоваться практически повсеместно. Сегодня без идентификации в Aadhaar нельзя заплатить налоги, лечь в больницу и даже подключиться к некоторым публичным точкам Wi-Fi, пишет Atlantic.