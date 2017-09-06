Трансформация школьной программы по истории в курс по поднятию национального духа, на первый взгляд, может показаться, хоть и чрезмерным, но все же невинным увлечением патриотизмом. Однако, увы, это совершенно не так: цена такой трансформации может быть огромной, даже решающей с точки зрения экономического развития.

Дело в том, что создание мифов о том или ином этапе отечественной истории подсказывает гражданам неверные рецепты для решения сегодняшних проблем. Напротив, реформы и государственная политика, которые могли бы помочь справиться с отставанием, кажутся широкой публике недостаточно интуитивными. В результате даже чиновники разных уровней, отвечающие за реализацию реформ, относятся к ним с безразличием, если не сопротивлением – им, как и населению в целом, кажется, что политики во власти принимают неверные и даже вредные решения. Таким образом, сформированное за счет пропаганды мировоззрение является нефункциональным, непригодным для выполнения задач, связанных с экономическим развитием, и нередко служит его тормозом.

Простая аналогия из повседневной жизни. Легко представить себе человека с недостаточно функциональными взглядами на собственные недостатки. Это может быть ваш коллега, родственник или знакомый, чье образование или воспитание недостаточно для успешной карьеры или личной жизни. Однако вместо того, чтобы признать эти недостатки – последствия не слишком удачно проведенных школьных и университетских лет, коллега предпочитает обвинять в своих сегодняшних неудачах внешние причины: действия окружающих, судьбу, стечение обстоятельств и так далее. Сложив вину на других, человек не задумывается о своих прошлых ошибках – о впустую проведенном времени, упущенных знаниях и плохой компании. Ему кажется, что он все делал правильно и теперь не отстает от своих сверстников. В результате он продолжает терять время, за которое мог бы наверстать упущенное, и совершенно не меняется к лучшему. Личный миф о нормально проведенном прошлом не позволяет ему выработать эффективную реакцию и поменять поведение.