Это перевод статьи автора Bloomberg View Леонида Бершидского. Другие колонки Bloomberg View можно прочитать по ссылке.
Россию принято считать государством, которое вряд ли может дать миру что-либо помимо энергетического сырья. Зависимость от экспорта нефти – настоящая бомба замедленного действия для будущего страны, учитывая, что Запад и Китай в последнее время ориентированы на сокращение потребления углеводородного топлива. Однако по иронии судьбы Россия может извлечь выгоду из изменения климата, которому способствуют ее же энергетические ресурсы. У страны есть все шансы сохранить за собой статус крупнейшего в мире экспортера пшеницы и стать зерновой сверхдержавой, глобальное потепление играет в этом не последнюю роль.
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