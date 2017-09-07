В мире появляется все больше проектов, которые собираются провести Initial Coin Offering (ICO) – то есть продавать за криптовалюту токены своих стартапов: токены гарантируют покупателям услуги, которые компания обещает предоставить в будущем. Чаще всего ICO проводят стартапы, у которых нет готового продукта, а есть только идея и необходимость привлечь финансирование для ее реализации. По свидетельствам участников рынка, среди людей, проводящих ICO, много русскоязычных.
Что такое партнерские проекты?
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