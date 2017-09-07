Кетодиета очень эффективна для похудения. Она предполагает использование жиров, а не углеводов в качестве основного источника энергии. Когда человек переходит на такой рацион, его метаболизм меняется и ускоряется. Ученые, впрочем, не советуют кетодиету: ее последствия не изучены, и есть данные о том, что она нарушает пищеварение и вызывает болезни почек.

Однако в журнале Cell Metabolism вышли два исследования, выводы которых очень оптимистичны: кетодиета не только помогает сбросить вес, но и продлевает жизнь и улучшает память. По крайней мере, у лабораторных мышей. Актуальность этих выводов для людей еще предстоит проверить.