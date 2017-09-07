Это перевод статьи автора Bloomberg View Леонида Бершидского. Другие колонки Bloomberg View можно прочитать по ссылке.
Илон Маск обеспокоен действиями властей, особенно российских. По словам создателя Tesla и Hyperloop, они соревнуются за превосходство в сфере искусственного интеллекта и подталкивают планету к третьей мировой войне. Заявление Маска настораживает еще больше, если учесть, что мир не питает каких-либо надежд в отношении России – государства, которое всего лишь несколько лет назад американский сенатор Джон Маккейн назвал «бензоколонкой, пытающейся выдать себя за страну».
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