«Если у вашего ребенка дислексия, вы должны опуститься на колени, пожать ему руку и сказать, что он очень-очень счастливый человек», – считает повар, телеведущий и дислексик Джейми Оливер, чье состояние оценивается примерно в $316,5 млн.

Дислексия вызывает проблемы с чтением и произношением слов, но при этом учит преодолению. По словам Оливера, именно благодаря этому нарушению он иначе смотрит на проблемы и предлагает необычные решения.

Среди успешных людей много дислексиков. Например, Ричард Бренсон и Стив Джобс. Чтобы облегчить жизнь людям с этим нарушением, в октябре в школах Великобритании будут проводить соответствующие мероприятия.