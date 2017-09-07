Один из наиболее часто обсуждаемых и интригующих вопросов современной политической повестки заключается в том, что будет, если вдруг завтра, неважно по каким причинам, Путин исчезнет с политической арены. Готова ли система, выстроенная под ручное управление авторитарного лидера, на самовоспроизводство или все пойдет наперекосяк, а «вертикаль» посыплется как карточный домик. На самом деле долго ждать того момента, пока Путин «растворится» в истории, не стоит: уже сегодня можно наблюдать ситуацию, при которой президент перестает выполнять свои традиционные арбитражные функции, а конфликты, возникающие внутри системы, развивается без его непосредственного вмешательства. Только на этой неделе он лишь упомянул три острых конфликтных ситуации, значительно повысив риски непредсказуемости их развития вместо того, чтобы внести хоть какую-то ясность.
Что такое партнерские проекты?
Это материалы, созданные по заказу и при участии рекламодателей внештатными авторами Republic. Хотите работать с нами? Напишите на sales@republic.ru