Книга мемуаров Михаила Горбачева «Остаюсь оптимистом» (вышла в издательстве АСТ) едва ли претендует на то, чтобы перевернуть сознание читателя, не говоря уж о том, чтобы радикально изменить мнение о самом авторе. Весной этого года первому и последнему президенту СССР исполнилось 86 лет, а автобиографии политиков, достигших преклонного возраста, редко напоминают откровение. В этом смысле рассказ Горбачева о жизни и событиях, творцом и наблюдателем которых он в разное время был, вписывается в канон жанра: неторопливые, в меру критические размышления дают дополнительные штрихи к портрету, детально прописанному историками, да и самим же политиком в более ранних и многочисленных книгах воспоминаний (к началу текущего года издано 27 томов собрания сочинений экс-президента, а предыдущие мемуары, «После Кремля», опубликованы менее чем три года назад). Впрочем, в последней работе – там, где Горбачев анализирует годы путинского правления, – встречаются и довольно резкие пассажи. Автор не скрывает разочарования происходящим и выражает решительное несогласие с политикой Кремля – особенно после 2012 года.

Все было решено. 24 сентября 2011 года на съезде «Единой России», сильно напоминавшем и даже превзошедшем режиссуру съездов брежневской, а то и сталинской эпохи, было объявлено о «рокировке»: Путин будет баллотироваться на пост президента, а Медведев станет премьер-министром. Российская номенклатура вздохнула с облегчением и реагировала с восторгом. Все-таки многие ее представители боялись, что в случае второго президентского срока Дмитрия Медведева могут начаться перемены в направлении реальной демократии и тогда их спокойной жизни придет конец. С Путиным – надежнее. Зато демократически настроенные граждане чувствовали себя обманутыми. И никакие попытки объяснить произошедшее, вроде слов Дмитрия Медведева о том, что «рокировка» была «честной как с правовой, так и с нравственной точек зрения», не убеждали. Не убедили они и меня.

В своей первой реакции я напомнил, что только что охарактеризовал ситуацию в стране как тупиковую. Что же дальше? Если будущий президент оставит все без изменения и будет думать только о том, как сохранить власть, а в связи с этим сохранять и старую команду, которая несет ответственность за то, что есть, – это будет его ошибкой. Никакого продвижения вперед не получится, если не будет серьезных перемен – на уровне всей системы.