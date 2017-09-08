Несмотря на все возможности интернета, мы все равно предпочитаем ходить за продуктами в магазин. По мнению основательницы сервиса подписки на еду Elementaree и выпускницы Гарвардской школы бизнеса Ольги Зиновьевой, это скоро изменится. Люди все щепетильнее относятся к своему времени и здоровью. В чем проблема с продуктами в России? Что станет с супермаркетами? Как будет выглядеть еда будущего? Обо всем этом Зиновьева поговорила с Republic.
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