Владимир Путин после некоторой паузы возвращается к активной дипломатии по Украине и перехватывает инициативу в формировании повестки урегулирования в Донбассе. Тем самым он запускает новый раунд стратегической игры с Европой.

Президент поручил Министерству иностранных дел России внести в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении в Донбассе миротворцев ООН. Как пояснил Путин, они должны находиться только на линии разграничения и исключительно для охраны миссии ОБСЕ, а решение этого вопроса возможно лишь после отвода тяжелой техники и при условии «прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР».

Это довольно резкое изменение в российской позиции. Еще 22 августа в ходе телеконференции лидеров стран «нормандской четверки» вопрос о миротворцах ООН обсуждался, но Путин был против. Второго сентября представитель России в ООН Василий Небензя заявил агентству ТАСС, что миротворческая операция ООН не предусмотрена форматами урегулирования в Донбассе, а многочисленные инициативы Киева на этот счет делаются «для внутреннего потребления». Однако уже 5 сентября Москва распространила среди членов Совета Безопасности свой проект резолюции о размещении миротворцев.