На дверях подъезда – стенд с громким названием «Информационное пространство Москвы». Информационное пространство пытается говорить со мной посредством многочисленных рекламных плакатов. Предлагает сдать кровь, взять щенка из приюта, подключить интернет на невообразимо выгодных условиях, и даже поучаствовать в общественной дискуссии – косить газоны во дворе или все-таки не косить. Вот только на выборы не зовет меня информационное пространство. Даже и не намекает, что 10 сентября в Москве – выборы муниципальных депутатов. Единственную предвыборную листовку я за последний месяц видел, пожалуй, в фермерской лавке по соседству. Оказалось, какой-то средней руки единоросс, производитель сыров и колбас, собирается в депутаты и завез в магазин листовки вместе с сырами.

Единоросс, надо думать, получит нагоняй от руководства: выяснилось ведь, что замалчивание выборов – стратегия московской мэрии. Пишут в «Ведомостях» со ссылкой на неназванный источник в администрации президента, будто лично вице-мэр Анастасия Ракова решила: ажиотажа вокруг выборов создавать не надо, пусть нелояльные граждане отвлекутся на ругань по поводу открытия парка «Зарядье» (действительно страшненького, да еще и с тундрой под стеклом). Лояльные бюджетники и верные пенсионеры все равно придут, и проголосуют за мэрских кандидатов.