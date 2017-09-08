Баланс между работой и личной жизнью – спорная тема для работодателей. Одни поддерживают сотрудников, вводят гибкие графики и увеличивают отпуска по уходу за ребенком. Другие требуют сверхурочной работы и пристально следят за производительностью труда. Нередко трудоголиков поощряют, хотя экономические исследования ставят под сомнение эффективность такого труда.

В Кремниевой долине работа в ущерб семье и личной жизни воспринимается как фактор успеха. Недавний анонс шоу «Планета приложений» (аналог шоу «Акулы бизнеса» для разработчиков приложений, которые ищут финансирование) показал одного из участников с подписью «Я редко вижу своих детей. Мне пришлось на это пойти». Реклама сопровождалась постом в твиттере: «Ради награды он готов рискнуть всем». Финансирования он в итоге не получил.

В крупнейших экономиках, согласно исследованию Ernst & Young, около трети наемных работников считают, что совмещать работу с личной жизнью за последние несколько лет стало сложнее. Среди основных причин – рост расходов, увеличение нагрузки на работе, рост объема домашней работы и так далее. В Германии, как следует из опросов, на эту тенденцию жалуются около 50% персонала, чуть меньше – в Японии (стране, где переработка нередко приводит к смертельным случаям), около 25% – в США. При этом около 50% американских отцов и 60% матерей, имеющих работу, признают, что им сложно совмещать ее с семейной жизнью.