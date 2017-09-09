Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на неделе раскрыл часть тайного плана реформ, в конце весны положенного на стол президенту Путину. Кудрин предлагает урезать оборонные расходы, а сэкономленные средства направить на мирные цели – в частности, развитие образования. Состояние этой сферы – предмет повышенного внимания руководителя ЦСР. О ее системных проблемах и недостатках Кудрин говорит не то что часто – постоянно.

Парадокс в том, что Россия – мировой лидер по количеству дипломов на душу населения: по доле граждан с высшим образованием в возрасте от 25 до 64 лет страна опережает более сорока ведущих государств, включая участников элитного клуба ОЭСР. Образованность россиян традиционно считалась одним из важнейших национальных богатств наряду с нефтью и газом. Однако миф о непреложной ценности диплома – этого универсального пропуска в достойную профессиональную жизнь – развенчивался все постсоветские годы, с каждым новым кризисом, по мере обострения проблем в экономике и деградации рынка труда.

Как устраиваются в жизни россияне, реализовавшие мечту – свою или своих родителей – о высшем образовании? Немного выразительных цифр.